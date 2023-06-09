Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, взрыв на Каховской ГЭС произвел эффект информационной бомбы, после чего другие события отошли на второй план.

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Когда в последний раз россияне вспоминали о Белгороде?

Бурлаков говорит, что взрыв на Каховской ГЭС используется российской пропагандой, чтобы не упоминать об успехах Вооруженных Сил Украины и отвлечь внимание российского общества от проблем внутри страны.

"Когда последний раз на телевидении вспоминали о событиях в Белгороде, в Курске, взрывах в России, атаках беспилотников? Это очень хорошая история, чтобы все забыли о внутренних событиях, а обратили внимание на события в Украине", – отметил журналист-международник.

Алексей Бурлаков о причинах подрыва Каховской ГЭС: смотреть видео

Он добавил, что подрыв Каховской ГЭС также используется, чтобы уменьшить важность продвижения Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, которое россияне штурмовали 10 месяцев и понесли огромные потери.

Последствия взрыва на Каховской ГЭС