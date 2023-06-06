Несмотря на это, местные власти заверили своих граждан, что Кривой Рог обеспечен водой, поэтому проблем с ее снабжением не будет. Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на наличие воды в Киевской и Днепропетровской областях, разбирался 24 Канал.

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Криворожцы массово скупают воду в супермаркетах

Город Кривой Рог довольно сильно зависел от воды в Днепре, которая направлялась в Каховскую ГЭС. После подрыва дамбы глава города Александр Вилкул ввел ограничения на пользование водой в Кривом Роге.

Со временем жители города начали массово скупать баклажки с питьевой водой в местных супермаркетах. Полки, на которых стояли бутылки с водой, стали пустыми довольно быстро.

В Кривом Роге люди массово скупают воду: смотрите видео

Однако в самом городе дефицита питьевой воды нет. Поэтому работники магазинов достаточно оперативно заполняли стеллажи новыми бутылками с водой.

Какая ситуация с водой в Днепропетровской области

Глава Днепра Борис Филатов в своем телеграм-канале рассказал, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепр. Он также подчеркнул, что в настоящее время горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города.

Прошу успокоиться и прекратить панику,

– подчеркнул Филатов.

Мэр Днепра также призвал жителей города следить за информацией из официальных источников.

Директор водопроводно-канализационного предприятия "Днепр – Западный Донбасс" Сергей Василишин также отметил, что в Днепропетровской области нет проблем с водой. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

"Мы стоим выше Запорожской плотины ГЭС, потому все будет зависеть от объема выброса воды Запорожской гидроэлектростанцией", – отметил он.

Василишин также подтвердил, что Днепропетровская область не зависит от изменения уровня воды на Каховской ГЭС.

Изменится ли водоснабжение в Киеве после подрыва Каховской ГЭС

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что ситуация с водоснабжением в столице остается стабильной. По его словам, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, и никаких перебоев в работе оборудования нет.

Киев продолжают снабжать водой бесперебойно и в полном объеме,

– подчеркнул он.

В "Киевводоканале" подтвердили слова Кличко, сказав, что специалисты предприятия работают круглосуточно, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение киевлян.

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