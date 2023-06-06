Попри це, місцева влада запевнила своїх громадян, що Кривий Ріг забезпечений водою, тому проблем з її постачанням не буде. Чи вплине підрив Каховської ГЕС на наявність води у Київській та Дніпропетровській областях, розбирався 24 Канал.

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Криворіжці масово скуповують воду в супермаркетах

Місто Кривий Ріг досить сильно залежало від води у Дніпрі, яка прямувала до Каховської ГЕС. Після підриву дамби очільник міста Олександр Вілкул ввів обмеження на користування водою у Кривому Розі.

Згодом жителі міста почали масово скуповувати баклажки з питною водою у місцевих супермаркетах. Полиці, на яких стояли пляшки з водою, стали порожніми доволі швидко.

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Однак у самому міста дефіциту питної води немає. Тому працівники магазинів досить оперативно заповнювали стелажі новими пляшками з водою.

Яка ситуація з водою в Дніпропетровській області

Очільник Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі розповів, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Він також наголосив, що зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста.

Прошу заспокоїтись та припинити паніку,

– підкреслив Філатов.

Мер Дніпра також закликав жителів міста слідкувати за інформацією з офіційних джерел.

Директор водопровідно-каналізаційного підприємства "Дніпро – Західний Донбас" Сергій Васілішин також зазначив, що в Дніпропетровській області немає проблем з водою. За його словами, підприємство працює в штатному режимі.

"Ми стоїмо вище Запорізької плотини ГЕС, тому все буде залежати від обсягу викидів води Запорізькою гідроелектростанцією", – зауважив він.

Василішин також підтвердив, що Дніпропетровська область не залежить від зміни рівня води на Каховській ГЕС.

Чи зміниться водопостачання в Києві після підриву Каховської ГЕС

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що ситуація з водопостачанням у столиці залишається стабільною. За його словами, всі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі й жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

Київ продовжують забезпечувати водою безперебійно і в повному обсязі,

– підкреслив він.

У "Київводоканалі" підтвердили слова Кличка, сказавши, що фахівці підприємства працюють цілодобово, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання киян.

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