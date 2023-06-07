Под Олешками женщина с детьми на крыше молят о помощи: щемящее видео

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области чрезвычайное положение. В частности, вблизи Олешек людям на оккупированных территориях приходится сидеть на крышах своих домов.

Оккупанты совершили очередной акт терроризма и экоцида – 6 июня они взорвали Каховскую ГЭС. Поэтому затопленными оказались десятки населенных пунктов на левобережье, а также некоторые микрорайоны Херсона, сообщает 24 Канал.

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Женщина на крыше умоляет о спасении

Военные предоставили 24 Каналу видео с беспилотника, которые зафиксировали щемящие кадры близ Олешек. На видео семья умоляет о спасении, ведь их дом почти полностью оказался под водой. Единственным местом, куда еще не дошла вода является крыша здания.

Увидев, что рядом пролетает беспилотник, мальчик начал жестами молить о помощи. Вместе с ним на крыше дома, очевидно, была его мать.

Под Олешками люди умоляют о помощи: смотрите видео

Видео сняли около 08:00 7 июня. Россияне никак не помогают местному населению, а только бегут сами. Люди оказались брошенными на произвол судьбы. К сожалению, наши защитники тоже не могут добраться до людей в Олешках, чтобы их эвакуировать, ведь территория оккупирована.

Таких людей как семья на кадрах, на оккупированной Херсонщине тысячи. Все они брошены на произвол судьбы оккупантами. Людям приходилось ночевать на крышах домов, чтобы хоть как-то спастись от воды. Военные говорят, что семья жестами также пыталась сообщить, что они уже больше суток находятся без пищи и питьевой воды.

Военные передали координаты, по которым можно найти семью –По этим координатам можно отыскать женщину и ее детей, умоляющих о помощи.

Масштабы затопления Херсонщины: смотрите видео

Людей не выпускают из Олешек

Херсонцы на оккупированных территориях пытаются самостоятельно выехать из населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления. Россияне не эвакуируют население, более того – цинично заявляют об отсутствии "опасности". Люди сплачивались и пытались уехать самостоятельно, однако оккупанты их не выпустили.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал историю Виктории, которая рассказала о ситуации в Олешках. По ее словам, в некоторых районах вода уже поднялась выше, чем на 3 метра. Из города выездов нет, а чуть дальше, в других населенных пунктах, оккупанты установили свои блокпосты и не позволяют людям выезжать из Олешек.

"Освободители" не пропускают людей. Также пишут в группах, что не пропускают людей на авто, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск и Копани,

– отметила она.