Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, мир пока должно не отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.
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Что может дальше сделать Россия
Как отметил Мусиенко, слабая реакция мира может побуждать Россию и дальше совершать различные ужасающие военные преступления и масштабные катастрофы. И, наконец-то, Западу и НАТО все равно придется жестко реагировать на такие действия оккупантов.
Россия увидела, что подрыв ГЭС сходит им с рук. Я надеюсь, что реакция мира изменится. Что будут санкции против Росатома, которые уже давно нужны; что будет увеличение поддержки Украины и увеличение изоляции России. Пока этого не случиться, Россия и дальше будет шантажировать. А следующий инструмент ясен. Это – ЗАЭС,
– заметил Мусиенко.
Оккупанты вполне могут начать рассказывать о возможных провокациях на ЗАЭС. А потом – устроят там катастрофу.
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По мнению Мусиенко, в случае с подрывом Каховской ГЭС россияне несколько просчитались. Они хотели сорвать контрнаступление ВСУ.
Но очевидно, что при планировании наступательной операции Украина учитывала все возможные риски. И среди них – потенциальное уничтожение Каховской ГЭС. Ведь достаточно давно было известно, что россияне ее заминировали.
Уничтожение Каховской ГЭС: коротко
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло за собой масштабную экологическую катастрофу. Вода подтопила значительное количество населённых пунктов на левом и правом берегу Херсонщины.
- Пока нет полной информации о жертвах в результате уничтожения Каховской ГЭС. Сейчас известно о 5 погибших на подконтрольной Украине территории и 9 – на временно оккупированной. Также 27 человек считают пропавшими без вести.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что на оккупированном левобережье Херсона местные жители наблюдают жуткую картину. Там плывут тела людей и животных, которые не смогли спастись.