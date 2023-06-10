Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, мир пока должно не отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.

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Что может дальше сделать Россия

Как отметил Мусиенко, слабая реакция мира может побуждать Россию и дальше совершать различные ужасающие военные преступления и масштабные катастрофы. И, наконец-то, Западу и НАТО все равно придется жестко реагировать на такие действия оккупантов.

Россия увидела, что подрыв ГЭС сходит им с рук. Я надеюсь, что реакция мира изменится. Что будут санкции против Росатома, которые уже давно нужны; что будет увеличение поддержки Украины и увеличение изоляции России. Пока этого не случиться, Россия и дальше будет шантажировать. А следующий инструмент ясен. Это – ЗАЭС,

– заметил Мусиенко.

Оккупанты вполне могут начать рассказывать о возможных провокациях на ЗАЭС. А потом – устроят там катастрофу.

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По мнению Мусиенко, в случае с подрывом Каховской ГЭС россияне несколько просчитались. Они хотели сорвать контрнаступление ВСУ.

Но очевидно, что при планировании наступательной операции Украина учитывала все возможные риски. И среди них – потенциальное уничтожение Каховской ГЭС. Ведь достаточно давно было известно, что россияне ее заминировали.

Уничтожение Каховской ГЭС: коротко