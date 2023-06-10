Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, світ поки належно не відреагував на підрив Каховської ГЕС.
До теми Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС
Що може далі зробити Росія
Як наголосив Мусієнко, слабка реакція світу може спонукати Росію і далі вчиняти різні жахливі воєнні злочини та масштабні катастрофи. І зрештою Заходу та НАТО все одно доведеться жорстко реагувати на такі дії окупантів.
Росія побачила, що підрив ГЕС сходить їм з рук. Я сподіваюся, що реакція світу зміниться. Що будуть санкції проти Росатому, які вже давно потрібні; більша підтримка України; збільшення ізоляції Росії. Поки цього не станеться, Росія і далі буде шантажувати. А наступний інструмент зрозумілий. Це – ЗАЕС,
– зауважив Мусієнко.
Окупанти цілком можуть почати розповідати, про можливі провокації на ЗАЕС. А згодом – влаштують там катастрофу.
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На думку Мусієнка, у випадку з підривом Каховської ГЕС росіяни дещо прорахувалися. Вони хотіли зірвати контрнаступ ЗСУ.
Але, очевидно, що під час планування наступальної операції Україна враховувала усі можливі ризики. І серед них – потенційне знищення Каховської ГЕС. Адже досить давно було відомо, що росіяни її замінували.
Знищення Каховської ГЕС: коротко
- В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило масштабну екологічну катастрофу. Вода підтопила значну кількість населених пунктів на лівому та правому березі Херсонщини.
- Наразі немає повної інформації про жертв внаслідок знищення Каховської ГЕС. Зараз відомо про 5 загиблих на підконтрольній Україні території, і 9 – на тимчасово окупованій. Також 27 людей вважають зниклими безвісти.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що на окупованому лівобережжі Херсонщини місцеві мешканці спостерігають моторошну картину. Там за течією пливуть тіла людей та тварин, які не змогли врятуватися.