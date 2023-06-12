История выходит из-под воды: на дне Каховского водохранилища находят артефакты и захоронения

После российского теракта с подрывом Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище критически снижается. Это привело к обмелению когда-то большого водохранилища, и теперь на его дне люди находят исторические артефакты и человеческие останки.

Многие находки обнаруживают вблизи Никополя на Днепропетровщине. Речь идет об оружии казацкого времени, Второй мировой войны и захоронении людей.

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Находящиеся на дне Каховского водохранилища

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры с находками вблизи Никополя. На фото видны древние мушкеты, а также каску времен Второй мировой войны.

Находки поблизости Никополя / Фото Дмитрия Казанского

На противоположном берегу люди находят старые погребения и черепа. В частности, один из черепов был в немецкой каске времен Второй мировой.

Находки на дне Каховского водохранилища: смотрите видео

Почему там находят артефакты и погребения

Разрушение Каховской ГЭС стало большой трагедией и катастрофой для нашего государства. Однако и строительство дамбы было тоже трагическим для нашего народа. Дело в том, что советская власть абсолютно варварски подходила к вопросу создания водохранилищ.

Для их создания затопили ряд деревень на берегу Днепра. Людей ставили перед фактом и выселяли из сел, которые впоследствии ушли под воду.

Очевидцы событий рассказывают, что только единицам удалось добиться разрешения на то, чтобы выкопать останки своих родных и перезахоронить их, но и это только потому, что заплатили немало денег чиновникам.

Таким образом, целые села ушли под воду. А артефакты казацких или более поздних времен, как и захоронение, вода вымыла из-под земли, а после того, как водохранилище обмелело из-за российского теракта, они все на поверхности.