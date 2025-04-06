Природа возрождается: на месте уничтоженного водохранилища формируется новый лес

На месте уничтоженного Каховского водохранилища стремительно прорастает ива. Экологи прогнозируют, что за 20 лет здесь может вырасти самый большой в Европе ивовый лес.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление заведующего отделением геоботаники и экологии Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины академика НАНУ Якова Дидуха.

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В пойме Каховки растет уникальный ивовый лес

По словам ученого, почвы, которые обнажились после подрыва дамбы российскими войсками в июне 2023 года, оказались чрезвычайно плодородными. Именно в этот период ива дала семена, которые массово проросли. Уже осенью того же года деревья достигли двух метров, а на каждом квадратном метре появилось до 25 ростков.

Деревца там хорошо росли, потому что илы были богаты питательными веществами,

– объяснил Дидух.

А уже осенью 2024 года эти же деревья выросли до пяти метров. Ива – очень быстроросла, и если ее не уничтожат, то за 20 лет на этом месте образуется полноценный лес. И не просто лес, а самый большой в Европе ивовый массив.

Это может иметь большое экологическое значение. В подобных поймах обитает до 60 видов птиц и более 450 видов насекомых, многие из которых – редкие. В Европе такие леса охраняют как уникальные экосистемы.

Однако есть и вызовы. Из-за потери целостности территории в природное пространство уже проникают чужеродные виды. Однако экологи надеются на восстановление Великого Луга – исторической пойменной территории, которая имеет не только экологическую, но и культурную ценность.