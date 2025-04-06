Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву завідувача відділення геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України академіка НАНУ Якова Дідуха.

Читайте також Як Росія ховала жертви Каховської ГЕС і заважала евакуації – розслідування The Kyiv Independent

У заплаві Каховки зростає унікальний вербовий ліс

За словами науковця, ґрунти, які оголились після підриву дамби російськими військами у червні 2023 року, виявились надзвичайно родючими. Саме в цей період верба дала насіння, яке масово проросло. Уже восени того ж року дерева сягнули двох метрів, а на кожному квадратному метрі з’явилось до 25 паростків.

Деревця там добре росли, тому що мули були багаті поживними речовинами,

– пояснив Дідух.

А вже восени 2024 року ці ж самі дерева виросли до п’яти метрів. Верба – дуже швидкоросла, і якщо її не знищать, то за 20 років на цьому місці утвориться повноцінний ліс. І не просто ліс, а найбільший у Європі вербовий масив.

Це може мати велике екологічне значення. У подібних заплавах мешкає до 60 видів птахів і понад 450 видів комах, багато з яких – рідкісні. У Європі такі ліси охороняють як унікальні екосистеми.

Однак є й виклики. Через втрату цілісності території у природний простір вже проникають чужорідні види. Проте екологи сподіваються на відновлення Великого Лугу – історичної заплавної території, яка має не лише екологічну, а й культурну цінність.