Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что Украина имеет несколько вариантов наступления и не планирует останавливаться.

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Оккупанты, возможно, почувствовали, что Вооруженные Силы Украине могут пойти в контрнаступление через днепровский план. Ранее сообщалось, что на днепровских островах совершаются определенные действия. Вероятно, враг прибег к этому террористического акта для того, чтобы затопить русло Днепра и таким образом сделать невозможным наступательные действия ВСУ.

"Мне только такое объяснение приходит", – сказал военный обозреватель.

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Рассматривают разные варианты

Когда Днепр разольется во всю свою ширину, то переплыть или форсировать его будет очень тяжело. Таким образом, оккупанты хотят сделать, чтобы по крайней мере с правого берега Херсона наступление не происходило.

Обратите внимание! Каховскую гидроэлектростанцию контролируют оккупанты. Ранее в СМИ сообщалось, что Россия может взорвать ГЭС. Однако эксперты объясняли, что дамба имеет стратегическое значение для России. Она ведь строилась для урегулирования уровня воды в Каховском водохранилище, которое наполняет Северокрымский канал, через который Крым получает воду.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украина разработала 5 – 6 вариантов контрнаступательной операции, учитывающие разные варианты развития событий.

Я надеюсь, что такое развитие событий тоже предполагалось и у нашего Генштаба есть другие сценарии и модели, как дальше развивать контрнаступление с учетом событий на Каховской ГЭС,

– добавил Попович.

В настоящее время происходит растяжение линии фронта в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В то же время, Херсонская область в течение последних недель была в тени. Как отметил военный обозреватель, тактика "тысячи порезов" действует.

Важно! Россияне уже не могут овладеть паникой и страхом перед контрнаступлением ВСУ. Оккупанты совершили очередное страшное преступление против Украины. Подрыв Каховской ГЭС – акт отчаяния российской армии. Стало известно, что подрыв ГЭС совершили оккупанты 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края.

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