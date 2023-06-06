Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що Україна має декілька варіантів наступу і не планує зупинятися.
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Окупанти можливо відчули, що Збройні Сили Україні можуть піти у контрнаступ через дніпровський план. Раніше повідомлялося, що на дніпровських островах відбуваються певні дії. Ймовірно, ворог вдався до цього терористичного акту для того, щоб затопити русло Дніпра й у такий спосіб унеможливити наступальні дії ЗСУ.
"Мені тільки таке пояснення приходить", – сказав військовий оглядач.
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Розглядають різні варіанти
Коли Дніпро розіллється в усю свою ширину, то перепливти чи форсувати його буде дуже важко. Так, окупанти хочуть зробити, щоб принаймні з правого берега Херсону наступ не відбувався.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україна розробила 5 – 6 варіантів контрнаступальної операції, які враховують різні варіанти розвитку подій.
Я сподіваюся, що такий розвиток подій теж передбачався і наш Генштаб має інші сценарії й моделі, як далі розвивати контрнаступ з урахуванням подій на Каховській ГЕС,
– додав Попович.
Зараз відбувається розтягування лінії фронту у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Водночас Херсонська область протягом останніх тижнів була в тіні. Як наголосив військовий оглядач, тактика "тисячі порізів" діє.
Що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС
- Росіяни 6 травня цинічно підірвали Каховську ГЕС. Проте вони досі не усвідомлюють жахливих наслідків своїх дій насамперед для себе. Адже насамперед постраждає лівий берег Херсонщини, який окупований росіянами, оскільки він географічно нижчий.
- Водночас окупанти заявляють, що евакуювати населення з Нової Каховки через підрив ГЕС нібито "немає потреби". У мережі публікують кадри підтоплення в окупованому місті. Там вода вже досягла будівлі мерії у центрі міста.
- Президент України Володимир Зеленський проведе екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України через підрив Каховської ГЕС.