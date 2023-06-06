Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що Україна має декілька варіантів наступу і не планує зупинятися.

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Окупанти можливо відчули, що Збройні Сили Україні можуть піти у контрнаступ через дніпровський план. Раніше повідомлялося, що на дніпровських островах відбуваються певні дії. Ймовірно, ворог вдався до цього терористичного акту для того, щоб затопити русло Дніпра й у такий спосіб унеможливити наступальні дії ЗСУ.

"Мені тільки таке пояснення приходить", – сказав військовий оглядач.

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Розглядають різні варіанти

Коли Дніпро розіллється в усю свою ширину, то перепливти чи форсувати його буде дуже важко. Так, окупанти хочуть зробити, щоб принаймні з правого берега Херсону наступ не відбувався.

Зверніть увагу! Каховську гідроелектростанцію контролюють окупанти. Раніше у ЗМІ повідомляли, що Росія може підірвати ГЕС. Однак експерти пояснювали, що дамба має стратегічне значення для Росії. Адже вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яке наповнює Північнокримський канал, через який Крим отримує воду.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україна розробила 5 – 6 варіантів контрнаступальної операції, які враховують різні варіанти розвитку подій.

Я сподіваюся, що такий розвиток подій теж передбачався і наш Генштаб має інші сценарії й моделі, як далі розвивати контрнаступ з урахуванням подій на Каховській ГЕС,

– додав Попович.

Зараз відбувається розтягування лінії фронту у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Водночас Херсонська область протягом останніх тижнів була в тіні. Як наголосив військовий оглядач, тактика "тисячі порізів" діє.

Важливо! Росіяни вже не можуть опанувати паніку й страх перед контрнаступом ЗСУ. Окупанти здійснили черговий страшний злочин проти України. Підрив Каховської ГЕС – акт відчаю російської армії. Стало відомо, що підрив ГЕС здійснили окупанти 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьонновськ Ставропольського краю.

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