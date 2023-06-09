Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он подчеркнул, что война продолжается и нужно готовиться к новым терактам россиян. В частности, против энергосистемы Украины.

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"Дефицит электроэнергии связан с тем, что у нас сильно разбита тепловая генерация. В то же время атомные энергоблоки, не пострадавшие от атак, должны выйти в плановые технические ремонты", – пояснил Харченко.

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Уровень воды, которая спускается теперь по Днепру, естественным образом снижается, потому что закончился паводок. В результате снижается объем производимой электроэнергии.

"Кроме того, из-за террористической атаки российского режима на Каховскую дамбу нижние электростанции каскада вынуждены еще больше ограничивать свою работу, чтобы снизить поток воды ниже по Днепру", – отметил специалист по энергетике.

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Дефицит электроэнергии в системе ожидают летом, особенно во второй половине июля – первой половине августа. Это может привести к определенным ограничениям потребителей. В частности, в пиковые часы – с 19:00 до 22:00.

К тому же, сложной обещает быть и зима, поэтому к этому надо готовиться. Лучше не выбрасывать и держать в должном состоянии генераторы и павербанки.



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