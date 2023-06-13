Будут сидеть без воды круглый год: в Укргидроэнерго о ситуации в Крыму после подрыва ГЭС

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Это послужило причиной проблем с водоснабжением для четырех областей Украины. И это крайне негативно отразится на жителях оккупированного Крыма.

Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, общаясь с журналистами "Радио Свобода". Он заявил, что в Крым вода не будет поступать как минимум целый год.

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Оккупанты в Крыму будут сидеть без воды

В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском водохранилище намного более низкий уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. И потому, вероятнее всего, минимум год воды в Крыму не будет,

– подчеркнул Сирота.

По словам гендиректора Укргидроэнерго, быстро обеспечить жителей Крыма водой не удастся. Даже при условии, что Украина сможет деоккупировать полуостров.

Также Игорь Сирота назвал четыре области, где наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Страдать будет от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Приблизительно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метра уже заборы не работают,

– добавил он.

По словам Игоря Сироты, сейчас ищут альтернативные решения. С их помощью должны обеспечить людей питьевой водой. Гендиректор компании отметил, что на данный момент с этим проблемы не наблюдаются. Да, в Кривом Роге воды хватит на 1,5 – 2 месяца. Если говорить о других подтопленных городах, то туда довозят воду.

В то же время следует понимать, что от премьера поступило поручение. Согласно ему, должны увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Прежде всего, они должны быть вблизи больниц, чтобы люди имели доступ к питьевой воде. Также там, где будет возможность, продолжат подвозить питьевую воду.

Кратко о последствиях подрыва ГЭС

В МВД отметили, что по состоянию на 13:00 12 июня: