Будут сидеть без воды круглый год: в Укргидроэнерго о ситуации в Крыму после подрыва ГЭС
Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Это послужило причиной проблем с водоснабжением для четырех областей Украины. И это крайне негативно отразится на жителях оккупированного Крыма.
Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, общаясь с журналистами "Радио Свобода". Он заявил, что в Крым вода не будет поступать как минимум целый год.
Читайте также Эвакуировано до 3 тысяч человек, уровень воды продолжает падать: главное о подрыве Каховской ГЭС
Оккупанты в Крыму будут сидеть без воды
В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском водохранилище намного более низкий уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. И потому, вероятнее всего, минимум год воды в Крыму не будет,
– подчеркнул Сирота.
По словам гендиректора Укргидроэнерго, быстро обеспечить жителей Крыма водой не удастся. Даже при условии, что Украина сможет деоккупировать полуостров.
Также Игорь Сирота назвал четыре области, где наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Страдать будет от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Приблизительно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метра уже заборы не работают,
– добавил он.
По словам Игоря Сироты, сейчас ищут альтернативные решения. С их помощью должны обеспечить людей питьевой водой. Гендиректор компании отметил, что на данный момент с этим проблемы не наблюдаются. Да, в Кривом Роге воды хватит на 1,5 – 2 месяца. Если говорить о других подтопленных городах, то туда довозят воду.
В то же время следует понимать, что от премьера поступило поручение. Согласно ему, должны увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Прежде всего, они должны быть вблизи больниц, чтобы люди имели доступ к питьевой воде. Также там, где будет возможность, продолжат подвозить питьевую воду.
Кратко о последствиях подрыва ГЭС
В МВД отметили, что по состоянию на 13:00 12 июня:
- в Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов, 32 (3 801 дом) – на подконтрольной территории и 14 на временно оккупированной.
- в Николаевской области подтопило 31 населенный пункт.
- на Днепропетровщине без водоснабжения остается около 165 тысяч абонентов в 32 населенных пунктах. Туда продолжают подвозить воду и находить варианты стабильной подачи.