Подрыв Крымского моста – тщательно спланированная операция СБУ, – эксперт

Сегодняшний взрыв и пожар на Крымском мосту – результат работы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на собственные источники.

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Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Это подтверждают мои источники в правоохранительных органах. Детали пока не раскрывают. Сама спецоперация готовилась долго и тщательно,

– заявил Голобуцкий.

В СБУ, по словам Голобуцкого, тоже уже намекнули на причастность к подрыву моста.

"В самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо. Однако на соцсетях Службы утром намекнули, что именно СБУ стоит за подрывом – опубликовали фото обрушенных частей крымского моста с логотипом Службы и перефразировали известное стихотворение Шевченко: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає", – подчеркнул эксперт.