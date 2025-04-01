В России началось серьезное сопротивление против действий Путина, поэтому причины подрыва авто могут быть абсолютно разные. Деталями в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Причины подрыва лимузина

Роман Свитан рассказал, что Путин постоянно беспокоит своих охранников. После взрыва лимузина снова ожидается ротация его охранной группы.

В России сегодня наблюдается серьезное сопротивление – от партизанских движений до сил в республиках, которые пытаются выйти из состава страны.

Они хотят покинуть эту "тюрьму народов",

– подчеркнул полковник запаса.

Каждая республика имеет свое ядро – сопротивление, которое развивается до уровня организованной армии. Поэтому не исключено, что они также могут пытаться ликвидировать Путина.

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Нельзя забывать и о внутренних конфликтах среди элит Кремля, которые до сих пор не могут найти общий язык. Более того, война разворачивается даже между различными "этажами" этой "башни".

Внутреннее противостояние значительно усилилось из-за затянувшейся войны в Украине,

– отметил летчик-инструктор.

Итак, есть много лиц, готовых взорвать автомобиль Путина. На сегодня существует немало желающих отправить его "на тот свет".