Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, объяснив, что говорится о Екатерине Тихоновой, которая раньше очень любила кружиться в латиноамериканских танцах, а теперь хочет устроить политические "танцы".

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Что представляет собой кружок Тихоновой?

В стране-агрессоре кланов, которые обогатились на войне, довольно много и они объединены в своем мнении и не хотят, чтобы "отец родной" продавал их американцам. Сегодня клан Чемезова один из самых сильных в России, однако самый главный – это семья Путина.

Вторая группа башен Кремля объединилась вокруг Екатерины Тихоновой. Она уже создала вокруг себя условный кружок, сначала его воспринимали несерьезно. Да и сам Путин сексист, он, как отметил Мурзагулов, никогда не относился к женщинам как к серьезным руководителям.

Вдруг все удивились, когда Тихонова выступила на Петербургском форуме несколько лет назад. Общественный деятель заметил, что у него это удивление не вызвало, поскольку за свою жизнь уже видел стареющих вождей. По его мнению, когда человеку уже за 70 лет (Путину) и он всю свою жизнь толком не видел своих детей, у него начинает появляться комплекс вины.

Он начинает смотреть на них и осознавать, что выросли неглупые люди, а вот он всю жизнь игнорировал их, ни одной должности не дал. Когда Тихонова выступила на форуме, это был эффект разорвавшейся бомбы. Это перезагрузка Ельцинской семьи, это Татьяна Дяченко №2,

– озвучил Мурзагулов.

Тихонова позволяла себе говорить то, что другие не удосужились. Она давала оценки, развешивала всем ярлыки, это вообще выглядело как программное выступление преемницы Путина. С того времени, как рассказал общественный деятель, о ней заговорили как о человеке, который многое решает.

"Потом из ее кружка главный идеолог Белоусов вдруг стал министром обороны, который еще негласно контролирует половину правительства России. Сейчас в Кремле противостояние. Кружок Тихоновой пытается продвинуть Дмитриева дальше в вице-премьеры", – рассказал Мурзагулов.

В Кремле может начаться "чистка"

Кружок дочери Путина давит в одну сторону, понимая, что надо нормализовать ситуацию и со всем миром воевать Россия долго не сможет. Общественный деятель поделился, что его знакомые из Москвы рассказали, что вопрос о замораживании войны уже решен и сразу после этого начнется большая "чистка".

Это, как отметил Мурзагулов, будет видимая перезагрузка, в конце Путин останется где-то высоко в облаках, а появится яркая молодежь в лице Дмитриева, его жены Поповой и других людей из кружка Тихоновой. Они будут пытаться перенастроить отношения России с миром.

У Путина остается выбор из 2-х вариантов: быть со своими старыми и вроде бы проверенными, но постоянно допускающими ошибки генералами, или же довериться новым под председательством Тихоновой и Белоусова и попытаться сделать перезагрузку, выйти из кризиса,

– озвучил Мурзагулов.

О том, что на Россию надвигается серьезный кризис, Набиуллина, глава Центробанка России, предупреждает главу Кремля регулярно. Оба варианта для Путина, как подытожил общественный деятель, смертельные и приведут к коллапсу его режима, но могут быть разные сроки и комбинации внутри этих вариантов.