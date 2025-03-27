Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что кроме экономических проблем в России российский диктатор все больше теряет власть. В то же время Дональд Трамп может помочь сделать российскому диктатору несколько вещей.

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Трамп – спасение для Путина

Российская оппозиционерка объяснила, что действия российской пропаганды – это прихоти Кремля, для которого Трамп является последней надеждой. Если бы сильно российский диктатор хотел продолжать войну, в стране-агрессоре серьезные проблемы с экономикой.

Более того, уровень поддержки Путина среди россиян падает. Социальные опросы показали, что отметка достигла ниже 40%, чего не было раньше.

Диктатору уровень поддержки важен, ведь когда он падает, его власть делается не стабильной,

– подчеркнула она.

Путин ищет способы, каким образом завершить войну и сохранить власть. Поэтому надежда, которую имеет он и все кремлевские элиты относительно Трампа, очень велика. После того, как диктатору выдали гаагский ордер на арест, после мятежа Евгения Пригожина, когда его никто не был готов защищать, он не стоит твердо на ногах.

И тут появляется Трамп – фактически спаситель путинского режима. Поэтому Кремль будет "отмазывать" его от всех ситуаций, которые будут,

– подчеркнула Курносова.

Интересно, что издание Politico сообщило, что президент США, стремясь быстро завершить войну, уже отдал Кремлю 7 "козырей". Среди них – давление на Украину, телефонные звонки российскому диктатору, тезис о "вине обеих сторон" и тому подобное.