Про це в розмові з 24 Каналом розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, пояснивши, що мовиться про Єкатеріну Тіхонову, яка раніше дуже полюбляла кружляти в латиноамериканських танцях, а тепер хоче влаштувати політичні "танці".

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Що уявляє собою гурток Тихонової?

В країні-агресорці кланів, які збагатіли на війні, доволі багато і вони об'єднані в своїй думці та не хочуть, щоб "батько рідний" продавав їх американцям. Сьогодні клан Чємєзова один з найсильніших в Росії, однак найголовніший – це сім'я Путіна.

Друга група веж Кремля об'єдналась навколо Єкатеріни Тіхонової. Вона вже створила навколо себе умовний гурток, спочатку його сприймали несерйозно. Та й сам Путін сексист, він, як зазначив Мурзагулов, ніколи не ставився до жінок як до серйозних керівників.

Раптом всі здивувались, коли Тіхонова виступила на Петербурзькому форумі декілька років тому. Громадський діяч зауважив, що в нього це здивування не викликало, оскільки за своє життя вже бачив вождів, які зістарилися. На його думку, коли людині вже за 70 років (Путіну) і він все своє життя не бачив своїх дітей, в нього починає з'являтися комплекс провини.

Він починає дивитись на них і усвідомлювати, що виросли недурні люди, а от він все життя ігнорував їх, жодної посади не дав. Коли Тіхонова виступила на форумі, це був ефект бомби, що розірвалася. Це перезавантаження Єльцинської сім'ї, це Тетяна Дяченко №2,

– озвучив Мурзагулов.

Тіхонова дозволяла собі говорити те, що інші не спромоглися. Вона давала оцінки, розвішувала всім ярлики, це взагалі виглядало як програмний виступ правонаступниці Путіна. З того часу, як розповів громадський діяч, про неї заговорили як про людину, яка багато що вирішує.

"Потім з її гуртка головний ідеолог Бєлоусов раптом став міністром оборони, який ще негласно контролює половину уряду Росії. Зараз в Кремлі протистояння. Гурток Тіхонової намагається просунути Дмітрієва далі у віцепрем'єри", – розповів Мурзагулов.

У Кремлі може розпочатися "чистка"

Гурток доньки Путіна тисне в один бік, розуміючи, що треба нормалізувати ситуацію і з усім світом воювати Росія довго не зможе. Громадський діяч поділився, що його знайомі з Москви розповіли, що питання стосовно замороження війни вже вирішене і одразу після цього почнеться велика "чистка".

Це, як зазначив Мурзагулов, буде видиме перезавантаження, врешті Путін залишиться десь високо в хмарах, а з'явиться яскрава молодь в особі Дмітрієва, його дружини Попової та інших людей з гуртка Тіхонової. Вони намагатимуться переналагодити відносини Росії зі світом.

У Путіна залишається вибір з 2-х варіантів: бути зі своїми старими та начебто перевіреними, але постійно допускаючими помилки генералами, або ж довіритися новим під головуванням Тіхонової та Бєлоусова та спробувати зробити перезавантаження, вийти з кризи,

– озвучив Мурзагулов.

Про те, що на Росію насувається серйозна криза, Набіулліна, голова Центробанку Росії, попереджає очільника Кремля регулярно. Обидва варіанти для Путіна, як підсумував громадський діяч, смертельні та призведуть до колапсу його режиму, але можуть бути різні терміни та комбінації всередині цих варіантів.