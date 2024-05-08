Кто взорвал мост: как именно канал Северский Донец – Донбасс помогает ВСУ

Представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг информацию о том, что якобы ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец - Донбасс. В то же время российские пропагандисты заявили, что подрыв моста – дело рук российских войск.

Кому это было более выгодно для 24 Канала объяснил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Кому выгодно взрывать мост

Сейчас канал Северский Донец – Донбасс используется Вооруженными силами Украины как оборонительный рубеж.

Это хороший противотанковый ров. Воды там почти нет. Рядом вдоль всего канала идет шоссейная дорога: из-под Славянска до Верхне-Кальмиусского водохранилища,

– отметил Свитан.

Также он подчеркнул, что сейчас силы обороны Украины используют этот канал как оборонительный, россияне еще не дошли до него.

Когда этот отрезок фронта усилили бойцы из ГУР, россиян отбросили подальше от этой линии. ВСУ точно контролируют восточную часть канала. Этот мост более важным был для ВСУ, ведь соединял с восточным отрезком фронта.

Сейчас взрывать мост для нас нет никакого смысла. Вероятнее, подрыв организовали россияне,

– убежден полковник в запасе.

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