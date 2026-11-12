Подрыв российского полковника в Санкт-Петербурге: военный эксперт разъяснил подробности

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль, в котором находился российский полковник, причастный к агрессивной войне против Украины. В настоящее время официальные органы противника выясняют обстоятельства инцидента и личность погибшего офицера.

Утренний взрыв автомобиля с высокопоставленным российским офицером в Санкт-Петербурге прокомментировал в эфире "24 Канала" политический эксперт подполковник Тарас Березовец. По его словам, это событие демонстрирует системную работу спецслужб против лиц, причастных к агрессии против Украины.

Кто мог стать целью ликвидации?

Российские СМИ сообщили о взрыве автомобиля с военным летчиком, предполагая, что погибшим мог быть главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО России. В то же время рассматриваются версии относительно других командиров этого подразделения, в частности заместителя командующего Андрея Ходыкина или заместителей по авиации Виктора Позднякова или Дмитрия Лободина.

Важным фактом остается то, что Украина продолжает проводить соответствующие операции на территории противника. Это демонстрирует, с одной стороны, оперативные возможности украинских спецслужб, которые традиционно не комментируют свою причастность к ликвидации очередного российского военного преступника,

– сообщил эксперт.

Он отметил, что, хотя личность погибшего еще официально не установлена, очевиден факт его причастности к преступным действиям российской армии.

Что известно о побеге подозреваемого и ограничениях в России?

По данным российских телеграм-каналов, взрывное устройство закрепили под днищем автомобиля, а вероятный подозреваемый вскоре вылетел самолетом в Турцию. Однако Березовец предупредил, что эта страна не слишком безопасна, поскольку Анкара нередко выдает Москве подобных фигурантов.

Но выбор россиян, куда сейчас лететь, очень и очень ограничен, в первую очередь из-за того, что Путин сам закрыл границу для большинства цивилизованных стран,

– отметил подполковник.

В настоящее время для граждан России существенно ухудшились возможности выезда за пределы страны, в частности из-за усиленного учета и мер по мобилизации, которые Кремль пытается форсировать.

Какие предыдущие инциденты с российскими офицерами вспоминают?

Случаи уничтожения военных на территории России фиксируются уже не впервые. В частности, в том же районе ранее произошел подрыв Сергея Сечкова, офицера 6-й армии РФ.

Кроме того, за пределами мегаполисов ранее была зафиксирована ликвидация Дамира Давыдова, полковника Минобороны России, что свидетельствует о системном возмездии оккупантам.