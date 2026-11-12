Підрив російського полковника в Санкт-Петербурзі: військовий експерт пояснив деталі

Ранковий підрив автомобіля з високопоставленим російським офіцером у Санкт-Петербурзі прокоментував в ефірі 24 Каналу політичний експерт підполковник Тарас Березовець. За його словами, ця подія демонструє системну роботу спецслужб проти осіб, причетних до агресії проти України.

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Хто міг бути ціллю ліквідації?

Російські медіа повідомили про підрив машини з військовим льотчиком, припускаючи, що загиблим міг бути головний штурман 6-ї армії ВПС і ППО Росії. Водночас розглядаються версії щодо інших командирів цього підрозділу, зокрема заступника командувача Андрія Ходикіна чи заступників з авіації Віктора Позднякова або Дмитра Лободіна.

Важливим фактом залишається те, що Україна продовжує здійснювати відповідні операції на території противника. Це показує, з одного боку, оперативні можливості українських спецслужб, які традиційно не коментують причетність до ліквідації чергового російського військового злочинця– повідомив експерт.

Він зауважив, що, хоч особа загиблого ще офіційно не встановлена, очевидним є факт його залучення до злочинних дій російської армії.

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Що відомо про втечу підозрюваного та обмеження в Росії?

За даними російських телеграм-каналів, вибуховий пристрій закріпили під дном автомобіля, а ймовірний підозрюваний невдовзі вилетів літаком до Туреччини. Проте Березовець застеріг, що ця країна є не надто безпечною, оскільки Анкара нерідко видає Москві подібних фігурантів.

Але вибір росіян, куди зараз летіти, дуже і дуже обмежений, в першу чергу через те, що Путін сам закрив кордон для більшості цивілізованих країн– зазначив підполковник.

Наразі для громадян Росії суттєво погіршилися можливості виїзду за межі країни, зокрема через посилений облік та заходи з мобілізації, які Кремль намагається форсувати.

Які попередні інциденти з російськими офіцерами згадують?

Випадки знищення військових на території Росії фіксуються вже не вперше. Зокрема, у тому ж районі раніше стався підрив Сергія Сєчкова, офіцера 6-ї армії РФ.

Крім того, за межами мегаполісів раніше була зафіксована ліквідація Даміра Давидова, полковника міноборони Росії, що свідчить про системну відплату окупантам.