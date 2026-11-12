Під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль із полковником армії Росії: він загинув на місці

Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про вибух автомобіля в Санкт-Петербурзі?

Вибух стався близько 07:00 на Колпінському шосе в районі Шушари, неподалік магазину "Лента". Вибуховий пристрій закріпили під днищем автомобіля, а детонацію здійснили дистанційно в момент виїзду машини з двору.

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За кермом автомобіля перебував полковник російської армії. Внаслідок вибуху він загинув. Поруч із ним перебував член родини, який вижив, однак отримав поранення.

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Після інциденту ділянку Колпінського шосе перекрили. Згодом Слідчий комітет Росії підтвердив інформацію про загибель російського військовослужбовця внаслідок вибуху автомобіля під Санкт-Петербургом. За фактом події порушили кримінальну справу про вбивство.

Вибух автомобіля в Санкт-Петербурзі / Supernova+

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Ім'я полковника наразі невідоме. Водночас російські військкори прощаються із загиблим словами про "вічний політ", що може вказувати на зв'язок офіцера з авіацією.

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Нагадаємо, у серпні у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху автомобіля загинув 43-річний російський підполковник Сергій Сечков. Він обіймав посаду начальника штабу 332-го окремого гвардійського вертолітного полку. Цей підрозділ входить до складу 6-ї армії ВПС і ППО Росії та бере участь у бойових діях проти України.

У травні 2022 року Головне управління розвідки України повідомляло, що військові цього полку завдавали ракетних і бомбових ударів по населених пунктах Харківщини. Сам Сечков був внесений до української бази "Миротворець".

За інформацією російських ЗМІ, офіцер раніше попереджав керівництво, що перебуває "у списках на ліквідацію", та регулярно перевіряв автомобіль перед поїздками. У момент вибуху в машині також перебувала його дружина Анна, яка отримала поранення та перебуває в лікарні.