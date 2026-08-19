Подібні випадки фіксують в аеропортах найбільших міст країни-агресорки. Про це повідомляє "Атеш".

Що відомо про ситуацію в Росії?

В аеропортах Росії запровадили негласну фільтрацію. Партизани, посилаючись на своїх агентів у прикордонних службах та аеропортах, розповіли про нову схему російської влади.

За їхніми словами, інструкції вже діють у пунктах пропуску Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга. Співробітники знімають з рейсів лише частину пасажирів, щоб не спровокувати хвилю паніки серед населення.

Згідно з отриманою інформацією, прикордонникам вказано не розгортати всіх поспіль, а знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто виїжджає,

– розповіли в "Атеш".

На практиці процес виглядає як звичайна бюрократична затримка під стандартними приводами. Пасажирів довго розпитують про мету поїздки, ретельно оглядають їхні особисті речі або безпідставно звіряють квитки.

Людей навмисно утримують осторонь, імітуючи тривалу перевірку по внутрішніх базах. Щойно посадка на літак завершується, чоловікам просто повертають паспорти та відправляють додому.

Жодних офіційних документів чи письмових пояснень про причини відмови у виїзді громадянам не видають. Агенти "Атеш" зазначають, що ці дії відбуваються на тлі постійних заяв російської влади про відсутність планів щодо проведення нової хвилі мобілізації.

Що відомо про можливу мобілізацію в Росії?

Нещодавно медіа повідомляли, що ФСБ посилює тотальний контроль за росіянами. Віднині транспортні компанії будуть "зливати" номери телефонів, електронні пошти, логіни від особистих кабінетів, IP-адреси пристроїв, з яких купували квиток, а також дані банківських карток у централізовані бази даних.

Видання The Guardian також писало, що у Росії намагаються уникнути другої хвилі масової мобілізації, попри колосальні втрати на фронті. Кремль переходить до примусового вербування боржників, студентів і в'язнів. Натомість росіяни у повсякденному житті дедалі частіше діляться побоюваннями щодо нової хвилі призову.