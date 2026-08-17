Кремль все дужче "закручує гайки". Про це повідомляє "Верстка".

Що відомо про новий закон?

У 2024 році в Росії створили систему, куди перевізники зобов'язані звітувати про купівлю чи повернення квитків, посадку та висадку. Літаки й потяги мали передавати інформацію протягом 15 хвилин, а автобуси та морський транспорт за пів години. Проте раніше йшлося лише про планові поїздки.

За новими правилами, компанії будуть змушені звітувати як про планові, так і про фактичні дані щодо регулярних та чартерних рейсів. Якщо людина летить літаком, перевізник додатково передаватиме інформацію про всі пересадки та параметри багажу.

Кожна поїздка на будь-якому виді транспорту отримає свій унікальний код. У централізовані бази тепер будуть зливати номери телефонів, електронні пошти, логіни від особистих кабінетів, IP-адреси пристроїв, з яких купували квиток, а також дані банківських карток.

Для чого Кремлю нововведення?

Така система дозволить владі пов'язувати інформацію про конкретну людину з її квитком та даними, отриманими під час його придбання.

Юристка Анастасія Буракова переконана, що нововведення розв'яжуть руки силовикам. Вони використовуватимуть можливості, які дасть оновлений наказ, для оперативно-розшукових заходів, а також у рамках "антитерористичних заходів ФСБ".

Експертка зазначила, що інформація, яку зможуть отримати силовики, допоможе їм під час запиту на пошук конкретних людей. Вона додала, що тепер влада зможе отримувати інформацію про переміщення громадян набагато зручніше та дешевше.

Нещодавно The Guardian писало, що у Росії намагаються уникнути другої хвилі масової мобілізації, попри колосальні втрати на фронті. Кремль переходить до примусового вербування боржників, студентів і в'язнів. Натомість росіяни у повсякденному житті дедалі частіше діляться побоюваннями щодо нової хвилі призову.