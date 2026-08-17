Кремль все сильнее "закручивает гайки". Об этом сообщает "Верстка".

Что известно о новом законе?

В 2024 году в России создали систему, в которую перевозчики обязаны отчитываться о покупке или возврате билетов, посадке и высадке. Самолеты и поезда должны были передавать информацию в течение 15 минут, а автобусы и морской транспорт – за полчаса. Однако ранее речь шла только о плановых поездках.

По новым правилам компании будут вынуждены отчитываться как о плановых, так и о фактических данных по регулярным и чартерным рейсам. Если человек летит самолетом, перевозчик дополнительно будет передавать информацию обо всех пересадках и параметрах багажа.

Каждая поездка на любом виде транспорта получит свой уникальный код. В централизованные базы теперь будут передаваться номера телефонов, адреса электронной почты, логины личных кабинетов, IP-адреса устройств, с которых покупался билет, а также данные банковских карт.

Почему Кремлю это нововведение?

Такая система позволит властям связывать информацию о конкретном человеке с его билетом и данными, полученными при его покупке.

Юрист Анастасия Буракова убеждена, что нововведения развяжут руки силовикам. Они будут использовать возможности, которые даст обновленный приказ, для оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках "антитеррористических мероприятий ФСБ".

Эксперт отметила, что информация, которую смогут получить силовики, поможет им при запросе на поиск конкретных людей. Она добавила, что теперь власти смогут получать информацию о передвижениях граждан гораздо удобнее и дешевле.

Недавно The Guardian писала, что в России пытаются избежать второй волны массовой мобилизации, несмотря на колоссальные потери на фронте. Кремль переходит к принудительному призыву должников, студентов и заключенных. В то же время россияне в повседневной жизни все чаще делятся опасениями по поводу новой волны призыва.