Такое мнение 24 Каналу высказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что претензии являются примером российского ИПСО, Россия пытается отвлечь внимание. Кроме того, обвинения в подрыве Украины не повлияют на поставки нам военной помощи.

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По словам президента аналитического центра, такие заявления России имеют "чекистский след". То есть, когда есть информационные поводы, которые касаются твоей страны, надо их перебить другими действиями с глобальным характером.

Путин рассказал, что он вносит изменения в ядерную доктрину России, а сейчас таким образом пытается атаковать наших союзников. Понятно, что если здесь будет юридическая плоскость, то это надолго,

– объяснил Лесной.

Именно поэтому, по мнению президента аналитического центра, это является примером ИПСО России, Кремль имеет целью от чего-то отвлечь мировое внимание.

Европейские СМИ опубликовали уже не первую статью о том, что за подрывом может стоять Украина, а их журналисты проводили расследование. Хотя официально никто этого не публиковал.

Лесной предположил, что это можно лишь рассматривать как элемент влияния на поставки нашей стране военной помощи, то есть препятствование на ее предоставление. Ведь "чекистская натура" россиян любит закрыть одним действием несколько мероприятий.

"Не факт, что это повлияет на военную помощь, потому что эти публикации, статьи или колонки об этом подрыве появляются с упорной периодичностью, то есть раз в 2 – 3 месяца. Однако они пока ни на что не повлияли, нет последствий в виде действий или же бездействия", – отметил президент аналитического центра.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов считает, что за подрывом "Северного потока-1" и "Северного потока-2", вероятнее всего, может стоять сама Россия. После взрывов они пытались перебросить вину на другие государства.