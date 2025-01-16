Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times. Шахта под Покровском была единственным предприятием в Украине, где добывали коксующийся уголь, необходимый для производства стали.

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Единственная в Украине шахта коксующегося угля

По данным ассоциации "Укркокс", в 2023 году Украина произвела около 3,5 миллионов тонн кокса, используя исключительно сырье из этого региона.

Предприятие имело большое значение не только для экономики, но и для местных жителей. Шахта была экономической артерией региона, обеспечивая работой около 4500 работников. Многие работали там десятилетиями.

Работа на фоне войны

Несмотря на приближение фронта и постоянные обстрелы, шахтеры продолжали работу до последнего. Из-за опасности работникам компании "Метинвест" даже повысили зарплаты. На шахту они добирались через подземные тоннели, которые защищали их от обстрелов.

Из-за перебоев с электроснабжением шахтеры нередко часами оставались заблокированными под землей. Для многих дорога на работу стала смертельно опасной из-за вражеских дронов и обстрелов.

Эвакуация и подрыв шахты

В конце лета 2024 года ситуация значительно обострилась. Российские войска активизировали обстрелы, что привело к гибели работников. В сентябре в результате обстрелов погибли четыре сотрудницы шахты. После этого многие работники начали эвакуироваться, но около 1000 шахтеров оставались на своих рабочих местах до декабря.

Когда российские войска приблизились к стволу №3 на расстояние 1,6 километра, шахтеры вместе с военными приняли решение о подрыве шахты. Работы по установке взрывчатки продолжались несколько недель. В конце декабря ствол был взорван, чтобы тоннели стали непригодными для использования оккупантами.

Все рухнуло, и теперь там одни камни,

– рассказал Антон Телегин, который проработал на шахте 18 лет.

Закрытие шахты и экономические последствия

В январе 2025 года компания "Метинвест" сообщила о полной приостановке работы Покровской шахты из-за угрозы безопасности, перебои с электроэнергией и изменение ситуации на фронте. На случай чрезвычайной ситуации компания разработала план замещения украинского сырья коксующимся углем из США, а также за счет запасов и сторонних поставщиков.

Закрытие шахты окажет серьезное влияние на металлургическую отрасль. В 2022 году производство стали в Украине упало на 70,7% – до 6,3 миллиона тонн. В 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Эксперты предполагают, что из-за ситуации на шахте производство может упасть до 2 – 3 миллионов тонн в 2025 году.

Люди остались без работы

Многие шахтеры, которые работали до последнего, сейчас находятся в городах, дальше от линии фронта – Киеве, Харькове и Днепре. Некоторые нашли работу на других предприятиях, но многие не уверены в своем будущем.

Покровская шахта, которая десятилетиями обеспечивала регион рабочими местами, а страну – ресурсами для производства стали, стала еще одной жертвой войны.