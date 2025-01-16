Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times. Шахта під Покровськом була єдиним підприємством в Україні, де видобували коксівне вугілля, необхідне для виробництва сталі.

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Єдина в Україні шахта коксівного вугілля

За даними асоціації "Укркокс", у 2023 році Україна виробила близько 3,5 мільйони тонн коксу, використовуючи виключно сировину з цього регіону.

Підприємство мало велике значення не лише для економіки, а й для місцевих жителів. Шахта була економічною артерією регіону, забезпечуючи роботою близько 4500 працівників. Багато хто працював там десятиліттями.

Робота на тлі війни

Попри наближення фронту та постійні обстріли, шахтарі продовжували роботу до останнього. Через небезпеку працівникам компанії "Метінвест" навіть підвищили зарплати. На шахту вони добиралися через підземні тунелі, які захищали їх від обстрілів.

Через перебої з електропостачанням шахтарі нерідко годинами залишалися заблокованими під землею. Для багатьох дорога на роботу стала смертельно небезпечною через ворожі дрони та обстріли.

Евакуація та підрив шахти

Наприкінці літа 2024 року ситуація значно загострилася. Російські війська активізували обстріли, що призвело до загибелі працівників. У вересні внаслідок обстрілів загинули чотири співробітниці шахти. Після цього багато працівників почали евакуюватися, але близько 1000 шахтарів залишалися на своїх робочих місцях до грудня.

Коли російські війська наблизилися до стовбура №3 на відстань 1,6 кілометра, шахтарі разом із військовими ухвалили рішення про підрив шахти. Роботи зі встановлення вибухівки тривали кілька тижнів. Наприкінці грудня стовбур був підірваний, щоб тунелі стали непридатними для використання окупантами.

Усе завалилося, і тепер там саме каміння,

– розповів Антон Телегін, який пропрацював на шахті 18 років.

Закриття шахти та економічні наслідки

У січні 2025 року компанія "Метінвест" повідомила про повне призупинення роботи Покровської шахти через загрозу безпеці, перебої з електроенергією та зміну ситуації на фронті. На випадок надзвичайної ситуації компанія розробила план заміщення української сировини коксівним вугіллям із США, а також за рахунок запасів і сторонніх постачальників.

Закриття шахти матиме серйозний вплив на металургійну галузь. У 2022 році виробництво сталі в Україні впало на 70,7% – до 6,3 мільйона тонн. У 2023 році цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Експерти припускають, що через ситуацію на шахті виробництво може впасти до 2 – 3 мільйони тонн у 2025 році.

Люди залишилися без роботи

Багато шахтарів, які працювали до останнього, нині перебувають у містах, далі від лінії фронту – Києві, Харкові та Дніпрі. Дехто знайшов роботу на інших підприємствах, але багато хто не впевнений у своєму майбутньому.

Покровська шахта, яка десятиліттями забезпечувала регіон робочими місцями, а країну – ресурсами для виробництва сталі, стала ще однією жертвою війни.