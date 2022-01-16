Как подрывы домов в 1999: в Польше предположили провокации Путина, чтобы вторгнуться в Украину

В Польше заявили, что Владимир Путин может устроить провокацию похожую на подрыв жилых домов в 1999 году. Тогда это было перед второй чеченской войной.

Теперь же Кремль может пойти по похожему сценарию, чтобы оправдать агрессию против Украины. Об этом заявил экс-глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский.

По теме Синергия будущих побед: чем ВСУ будут встречать российских оккупантов

Путин убил сотни россиян

По словам Сикорского, именно чеченская война стремительно подняла его на должность президента.

Владимир Путин создал casus beli (ситуация, мгновенно провоцирующая войну – 24 канал) для второй чеченской войны, стремительно поднявшей его на пост президента. Вынудив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины,

– сказал депутат.

Вторая русско-чеченская война – это военный конфликт между Россией и Чеченской Республикой Ичкерией. Бои шли преимущественно на территории Чечни в период с 1999 по 2009 годы.

В то же время он прокомментировал сообщение корреспондента CNN Наташи Бертран, которая распространила заявление представителя Пентагона Джона Кирби. В нем говорится, что оборонное ведомство США располагает "совершенно достоверной" информацией о том, что Россия подготовила группу диверсантов.

По его словам, это сделали специально, чтобы провести то, что "называют операцией под чужим флагом". То есть она должна выглядеть как нападение на Россию или русскоязычных граждан в Украине. Таким образом у России будет повод для вторжения.

Что известно о вероятном нападении Путина на Украину

Москва не собирается обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично заявлял, что требования вернуть военных в казармы не будут рассматриваться.

В то же время в Восточном военном округе России 14 января внезапно стартовала проверка боевой готовности. В российском минобороны называли меры плановыми.

Также в Кремле заявляли, что напряженность на границе с Украиной чрезмерна. Мол, именно поэтому Россия и настаивает на конкретных шагах относительно договоров о стратегической безопасности.

Вам нужно знать, что Путин готов напасть в любое время: смотрите видео

Полное сообщение политика в твиттере

Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны, которая катапультировала его на пост президента. Вынудив ФСБ взорвать многоквартирные дома гексогеном, убив сотни россиян. Я бы ожидал, что с Украиной будет похожая картина.