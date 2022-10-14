В трубах газопровода "Северный поток" обнаружили дыру размером 8 метров

Немецким следователям удалось сделать фотографии разрушений "Северного потока" из подводного беспилотника Бундесвера. В трубе видна дыра длиной 8 метров.

Следователи убеждены, что это могло произойти только в результате взрыва. В общей сложности два газопровода "Северного потока" 1 и 2 были разрушены в четырех местах, в каждом трубопроводе по две пробоины.

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Не повреждена только 1 ветка газопровода "Северного потока"

Оба трубопровода, то есть "Северный поток-1" и "Северный поток-2" имеют по 2 ветки. Пока не повреждена только одна ветка газопровода "Северный поток-2".

Федеральная полиция Германии передала фотографии Федеральному прокурору, который несколько дней назад начал расследование по фактам "причинения взрыва взрывным устройством", "антиконституционного саботажа" и "особой важности дела". Федеральная прокуратура поручила как федеральной полиции, так и Федеральному управлению криминальной полиции провести дополнительные расследования. Подозрения в диверсии подтвердились и в Швеции.

Взрывы зарегистрированы сейсмологами

Германия, Дания и Швеция сперва планировали провести совместное расследование. Однако из-за опасений об утечке информации страны решили проводить расследование по отдельности.

Трубопроводы были разрушены утром 26 сентября. Взрывы были настолько сильными, что их зарегистрировали и сейсмологи. Специалисты предполагают, что для этого нужно несколько сотен килограммов взрывчатки. Хотя на момент взрывов трубопроводы не работали, внутри все еще находилось большое количество газа, который проникал через отверстия в море и хорошо виден на поверхности. Очень быстро стало ясно, что речь идет о целенаправленном саботаже.

Пока страны воздерживаются от прямых обвинений, поскольку нет никаких доказательств, чтобы точно установить, кто действительно ответственен за подрыв "Северного потока" – только предположения. Помимо Германии, Швеции и Дании свои расследования проводят и США. Что делает Россия, которая, по идее, тоже должна была проводить расследование – непонятно.

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