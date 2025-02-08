Эксперт: СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи

Россияне пытаются запугать украинское население терактами, вроде подрывов возле ТЦК. Впрочем, СБУ удается переиграть врага.

Служба безопасности Украины успешно противодействует новой тактике россиян, которые делают смертников из завербованной молодежи. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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СБУ портит планы россиянам

Эксперт подчеркивает, что не было ни одного случая, когда бы СБУ не нашла исполнителей поджогов или подрывов, которые пытается организовать в Украине Россия.

Это может быть одной из причин, почему Россия перешло к использованию исполнителей, которые без собственного желания становятся смертниками. Кураторы из России рассказывают, что взрывчатку надо оставить в определенном месте, после чего та будет позже взорвана дистанционно. Но, чтобы вызвать больший разрушительный эффект и не оставлять свидетелей, подрыв осуществляют, когда завербованный приходит в место будущего взрыва. Фактически завербованные превращаются в смертников. Одной из целей таких смертников стали территориальные центры комплектования ВСУ,

– акцентирует политолог.

"Завербованный россиянами для взрывов имеет две перспективы – или подорваться самому, или сесть за решетку на срок от 15 лет до пожизненного. Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через месседжеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Как правило, это молодежь или люди с зависимостями, которыми легче манипулировать. Единственный шанс избежать такой судьбы – вовремя обратиться в СБУ, в частности через чат-бот Службы, который заработал в середине декабря 2024 года. Сюда уже поступило почти 2,3 тысяч сообщений, которые позволили избежать многих преступлений", – пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. "СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. Сегодня цель россиян – увеличить количество таких терактов. Россия хочет добиться паники среди мирного населения и разочарования в собственных защитниках. К счастью, команда Малыша справляется со своей задачей, раз за разом переигрывая россиян, – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что террорист был взорван дистанционно российскими кураторами у ТЦК в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой безопасности в Ровно, где завербованные должны были взорвать отдел полиции. СБУ сработала на опережение.