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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Подсидела" Наоми Кэмпбелл: какие привилегии получила Оксана Марченко на канале "112 Украина"

240 Читати новину українською
Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото из открытых источников

Похоже, телеканал "112 Украина" теперь используется как информационный инструмент семьей Медведчуков, как говорится, "в горе и в радости".

Летом 2018-го в эфире информационного телеканала "112 Украина" значительно участились упоминания о Викторе Медведчуке в положительном русле. На рынке заговорили о том, что лидер пророссийского движения "Украинский выбор" приобрел этот телеканал. Сам он это отрицает, сообщают "Схемы".

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По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца, его же представили аудитории канала как нового владельца. Впрочем, расследование журналистов "Схем" показало, что Эдуард Катц живет в отдаленном селе в немецкой глубинке, где вместе с женой зарабатывает на жизнь перепродажей подержанных автомобилей. Зато на настоящего владельца указывает новый менеджмент, который пришел на канал этого лета и имеет тесные связи с политической силой Виктора Медведчука.

Впервые сайт 112.ua написал о жене Виктора Медведчука 6 июня 2018 года, после смены собственника. В разделе "Общество" появилась новость с заголовком "Ведущая Оксана Марченко посетила ежегодное шоу Dolce&Gabbana Alta Moda".

В ней говорится, что "Оксана Марченко оказалась среди приглашенных звезд ежегодного шоу Dolce&Gabbana Alta Moda". Сообщение иллюстрируется видео самой Оксаны Марченко, изложенным на ее странице в сети Instagram.

7 июня на сайте повторно появилась новость с таким же названием. Но текстовая часть становится более расширенной, а видео сопровождается закадровым голосом.

При этом есть существенные противоречия между текстом в новости и текстом, озвученным в видео. В частности, зрителю трудно понять, кто же на этом выдающемся мероприятии покорил публику своим платьем.

В тексте новости говорится о том, что это сделала Наоми Кэмпбелл: "Перед зрителями продефилировали Ева Герцигова, Китти Спенсер, Эшли Грэм, Мэй Маск, Халима Аден и многие другие. Однако главной звездой шоу стала Наоми Кэмпбелл в совершенно потрясающем ярком платье с пышным подолом".

Наоми Кэмпбелл на Dolce&Gabbana Alta Moda 2018

Однако в видео, размещенном над этим же текстом, Кэмпбелл "превращается" в Оксану Марченко: "Перед зрителями продефилировали, в частности, Китти Спенсер, Эшли Грэм, Ева Герцигова. Но покорила присутствующих VIP-гостя Оксана Марченко со своим шикарным красным платьем".

Похоже, пригодился супругам телеканал и после возникновения скандала вокруг участия Оксаны Марченко в танцевальном шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", против чего выступили журналисты "Телевизионной службы новостей".

Канал "112 Украина" начал освещать позицию жены Медведчука и ее сторонников.

Полный текст скандального расследования "Кто купил канал "112 Украина"?" читайте здесь.

Теги: Новости Украины Расследования СМИ Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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