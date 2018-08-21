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"Підсиділа" Наомі Кемпбелл: які привілеї отримала Оксана Марченко на каналі "112 Україна"

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Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото з відкритих джерел

Схоже, телеканал "112 Україна" тепер використовується як інформаційний інструмент родиною Медведчуків, як то кажуть, "у горі і в радості".

Влітку 2018-го в ефірі інформаційного телеканалу "112 Україна" значно почастішали згадки про Віктора Медведчука в позитивному руслі. На ринку заговорили про те, що лідер проросійського руху "Український вибір" придбав цей телеканал. Сам він це заперечує, повідомляють "Схеми". 

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За документами канал переписали на громадянина Німеччини Едуарда Катца, його ж представили аудиторії каналу як нового власника. Утім, розслідування журналістів "Схем" показало, що Едуард Катц мешкає у віддаленому селі в німецькій глибинці, де разом з дружиною заробляє на життя перепродажем уживаних автомобілів. Натомість на справжнього власника вказує новий менеджмент, який прийшов на канал цього літа і має тісні зв’язки з політсилою Віктора Медведчука.

Вперше сайт 112.ua написав про дружину Віктора Медведчука 6 червня 2018 року, після зміни власника. У розділі "Суспільство" з’явилася новина із заголовком "Ведуча Оксана Марченко відвідала щорічне шоу Dolce & Gabbana Alta Moda".

У ній ідеться про те, що "Оксана Марченко опинилася серед запрошених зірок щорічного шоу Dolce & Gabbana Alta Moda". Повідомлення ілюструється відео самої Оксани Марченко, викладеним на її сторінці в мережі Instagram.

7 червня на сайті повторно з’явилася новина із такою ж назвою. Але текстова частина стає більш розширеною, а відео супроводжується закадровим голосом.

При цьому є суттєві суперечності між текстом у новині та текстом, озвученим у відео. Зокрема, глядачеві важко зрозуміти, хто ж на цьому визначному заході підкорив публіку своєю сукнею.

У тексті новини йдеться про те, що це зробила Наомі Кемпбелл: "Перед глядачами продефілювали Єва Герцигова, Кітті Спенсер, Ешлі Грем, Мей Маск, Халіма Аден і багато інших. Однак головною зіркою шоу стала Наомі Кемпбелл в абсолютно приголомшливій яскравій сукні з пишним подолом".


Наомі Кемпбелл на Dolce & Gabbana Alta Moda 2018

Однак у відео, розміщеному над цим же текстом, Кемпбелл "перетворюється" на Оксану Марченко: "Перед глядачами продефілювали, зокрема, Кітті Спенсер, Ешлі Грем, Єва Герцогова. Та підкорила присутніх VIP-гостя Оксана Марченко зі своєю шикарною червоною сукнею".

Схоже, став у пригоді подружжю телеканал і після виникнення скандалу довкола участі Оксани Марченко в танцювальному шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1", проти чого виступили журналісти "Телевізійної служби новин".

Канал "112 Україна" почав висвітлювати позицію дружини Медведчука і її прихильників.

Повний текст скандального розслідування "Хто купив канал "112 Україна"?" читайте тут.

Теги: Новини України ЗМІ Розслідування Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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