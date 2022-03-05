Делаем все, чтобы создать для оккупанта настоящий ад, – Жирнов о Киеве

Подступы к Киеву стойко удерживают Вооруженные силы Украины. Глава Киевской городской военно-гражданской администрации пообещал врагу, что ВСУ создадут для врага настоящий ад.

Соответствующую информацию рассказал глава Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Это произошло утром 5 марта в эфире канала "Рада".

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Подступы к Киеву стойко защищают ВСУ

Николай Жирнов рассказал, что ситуация напряженная, однако власти делают все возможное. Ведь Киев – это номер один для врага и он делает все, чтобы окружить город, однако это номер один и для обороны.

Подступы к столице стойко защищают подразделения Вооруженных сил Украины. 10 суток войска ведут активную оборону и удерживают определенные рубежи,

– заявил Жирнов.

Добавил также, что в течение этого времени тероборона с каждым днем ​​укрепляется. В частности, устанавливают блокпосты, опорные пункты и минируют объекты. На местах трудятся военные инженеры.

"Мы превратим каждый квартал, каждую улицу и дом в неприступную крепость. Уверен, что враг не пройдет в наш город, ведь мы делаем все, чтобы создать для оккупанта настоящий ад", – заявил глава Киевской городской военно-гражданской администрации.

Добавил, что наиболее угрожающее Житомирское направление, а также Буча, Ирпень, Гостомель и Вышгородское направление.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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