Делаем все, чтобы создать для оккупанта настоящий ад, – Жирнов о Киеве
Подступы к Киеву стойко удерживают Вооруженные силы Украины. Глава Киевской городской военно-гражданской администрации пообещал врагу, что ВСУ создадут для врага настоящий ад.
Соответствующую информацию рассказал глава Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Это произошло утром 5 марта в эфире канала "Рада".
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Подступы к Киеву стойко защищают ВСУ
Николай Жирнов рассказал, что ситуация напряженная, однако власти делают все возможное. Ведь Киев – это номер один для врага и он делает все, чтобы окружить город, однако это номер один и для обороны.
Подступы к столице стойко защищают подразделения Вооруженных сил Украины. 10 суток войска ведут активную оборону и удерживают определенные рубежи,
– заявил Жирнов.
Добавил также, что в течение этого времени тероборона с каждым днем укрепляется. В частности, устанавливают блокпосты, опорные пункты и минируют объекты. На местах трудятся военные инженеры.
"Мы превратим каждый квартал, каждую улицу и дом в неприступную крепость. Уверен, что враг не пройдет в наш город, ведь мы делаем все, чтобы создать для оккупанта настоящий ад", – заявил глава Киевской городской военно-гражданской администрации.
Добавил, что наиболее угрожающее Житомирское направление, а также Буча, Ирпень, Гостомель и Вышгородское направление.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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