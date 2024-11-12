Экс-руководителю метро Киева объявили подозрение из-за подтопления тоннелей на синей ветке

Бывшему руководителю Киевского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности. В частности речь идет о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что из-за закрытия станций Киевский метрополитен недополучил доходы в сумме почти 26 миллионов гривен.

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Экс-руководителя метро подозревают в служебной халатности

По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. В частности, не была создана комиссия для специальных обследований метрополитена, что привело к разрушению элементов тоннелей.

Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов метро на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская",

– говорится в публикации.

По результатам проведенных экспертиз специалисты установили, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам.

Известно, что только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 миллиона гривен.

Отметим, что сообщение о подозрении происходило путем направления подозрения на официальные адреса регистрации и проживания бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен", поскольку он не явился на заранее направленные повестки о вызове,

– сообщили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления местонахождения подозреваемого.