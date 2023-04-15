В трех областях Украины масштабные подтопления: залитые дороги, уже работают болотоходы

Спасатели сообщают о масштабных подтоплениях в трех областях Украины. Речь идет о Волынской, Ровненской и Черкасской.

По состоянию на 09:00 15 апреля в ГСЧС сообщили о результатах ликвидации последствий подтоплений. По имеющейся информации, подтоплены около 500 дворовых хозяйств. Речь идет об огородах и дворах. Если говорить о гидрологической ситуации, то она контролируется.

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Спасательные операции продолжаются

Известно, что в Волынской, Ровненской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 гектаров сельхозугодий.

С начала работ спасателям удалось:

подвезти для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 килограммов пищи;

перевезти через водные препятствия более 1 тысячи человек;

откачать около 10 тысяч кубических метров воды из 74 домохозяйств.

В Киевской и Черниговской областях привлекли мобильные оперативные группы ГСЧС. Они занимаются мониторингом и координацией действий в регионе.

Известно, что в Черниговскую область дополнительно отправили из других регионов 5 болотоходов "Богун", а также два плавательных средства. В общей сложности привлекали более 280 человек и 157 единиц техники, чтобы помочь населению, пострадавшему в результате подтоплений.

В ГСЧС помогают пострадавшим от паводков / Фото ГСЧС

На Черниговщине может быть масштабный паводок

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил жителей области. Он заявил, что в регионе прогнозируют масштабный паводок. По словам высокопоставленного чиновника, последний раз такие масштабы фиксировали еще в 2013 году.

Чаус добавил, что самая критическая ситуация по реке Днепр. Глава ОВА отметил, что если вода и дальше будет подниматься, то подтопить может 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек.

Киев превратило в Венецию

Уровень реки Днепр вырос. Поэтому жители столицы наблюдают значительное подтопление по береговой линии. Где еще вчера были дорожки для поездок на велосипедах и самокатах – сейчас сидят рыбаки.

В столице уже объявили І уровень опасности, желтый. Известно, что в Оболонском районе повышение уровня воды стало причиной подтопления парка "Наталка", а также Оболонской набережной. Залило тропы возле реки и некоторые пляжные конструкции.