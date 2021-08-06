Подтопленные дома, поваленные деревья и отсутствие света: по Украине пронеслась непогода
Источник:ГСЧС
В части областей Украины вновь ухудшилась погода – шли дожди с грозами, дул сильный ветер. В результате непогоды без света остаются более 400 населенных пунктов в 8 областях. Кроме того, местами подтопило жилые дома, хозяйственные постройки, повредило кровли и повалило более 150 деревьев.
О последствиях господства непогоды по состоянию на утро 6 августа сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что из-за дождей и ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП, в результате чего обесточены многие города и села.
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Без света остались населенные пункты в таких областях
- Хмельницкая – 206,
- Киевская – 63,
- Тернопольская – 42,
- Черновицкая – 39,
- Львовская – 36,
- Винницкая – 29,
- Житомирская – 23,
- Кировоградская – 2.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Последствия непогоды в областях
Кроме того, спасатели работали над ликвидацией последствий непогоды 5 – 6 августа и успешно завершили почти все работы.
Тернопольская область
На территории городов Борщев, Залещики, сел Бильче-Золотое, Мушкатовка были частично подтоплены 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек. Кроме того, пострадала и насосная станция, в результате чего временно приостановили поставки воды в Борщев, где живет 7 тысяч человек.
В то же время в Зборове и Ольшанке Тернопольского района разрезали и убрали 5 поваленных деревьев.
Всю воду из помещений удалось откачать, сейчас работают над восстановлением водоснабжения в Борщев.
Хмельницкая область
В Хмельницком подтопило 5 подвальных помещений, в Каменец-Подольском районе частично повреждены 4 кровли: пристройка к клубу, 2 жилых домов, нерабочего детского сада, южной башни крепости.
Со всеми подтоплениями спасатели уже справились. Спасатели разрезали и убрали 81 поваленное дерево.
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Винницкая область
Также работы завершены и в Тульчинском районе, где подтопило 1 подвальное помещение. В Винницком, Жмеринском, Тульчинском, Хмельницком, Гайсинском и Могилев-Подольском районах разрезали и убрали 61 поваленное дерево.
Буковина
На территории области работники ГСЧС разрезали и убрали 8 поваленных деревьев.
К счастью, жертв и пострадавших во всех областях, которые затронула непогода, удалось избежать.
Погода в Украине 6 августа
- В Укргидрометцентре предупреждают, что в течение 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будут грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В то же время в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидают значительные дожди. Из-за этого объявили І уровень опасности – желтый.
- Зато в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.