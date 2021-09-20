В Госдепе США считают, что последние парламентские "выборы" в России прошли в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению. Американцы заявили, что российское правительство ввело ограничения, которые препятствовали независимому волеизъявлению.

К теме Голосования на пеньках и конь в пальто: как в России прошли выборы в Госдуму

Представители Госдепа подчеркнули, что в России серьезно ограничили политический плюрализм. Этому предшествовали законы относительно:

"экстремистских организаций";

"иностранных агентов";

"нежелательных организаций".

Непризнание результатов выборов на оккупированных территориях

В России также препятствовали международным наблюдателям осуществлять мониторинг за "выборами". Речь идет о представителях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Эти действия противоречат обязательствам России перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами, в том числе и согласно Международному пакту о гражданских и политических правах", – подчеркнули в Госдепе.

В США акцентировали, что не признают проведение "выборов" в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому российскую власть призвали:

выполнять международные обязательства;

уважать права человека и основные свободы;

прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые сми.

Справка. "Выборы" в Госдуму России продолжались 3 дня, к процессу впервые привлекли украинцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Более 600 тысяч жителей с неподконтрольных Украине территорий получили российские паспорта.

Выборы в Госдуму России 2021 года: последние новости