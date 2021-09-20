В Госдепе США считают, что последние парламентские "выборы" в России прошли в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению. Американцы заявили, что российское правительство ввело ограничения, которые препятствовали независимому волеизъявлению.
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Представители Госдепа подчеркнули, что в России серьезно ограничили политический плюрализм. Этому предшествовали законы относительно:
- "экстремистских организаций";
- "иностранных агентов";
- "нежелательных организаций".
Непризнание результатов выборов на оккупированных территориях
В России также препятствовали международным наблюдателям осуществлять мониторинг за "выборами". Речь идет о представителях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Эти действия противоречат обязательствам России перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами, в том числе и согласно Международному пакту о гражданских и политических правах", – подчеркнули в Госдепе.
В США акцентировали, что не признают проведение "выборов" в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому российскую власть призвали:
- выполнять международные обязательства;
- уважать права человека и основные свободы;
- прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые сми.
Выборы в Госдуму России 2021 года: последние новости
- Российский Центризбирком подсчитал 99% голосов на "выборах" Госдумы. Лидером ожидаемо стала "Единая Россия" с показателем в 49% голосов.
- В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осуждение из-за проведения "выборов" на оккупированных территориях. Поэтому правительства других стран и международные организации призвали не признавать их результаты и ужесточить санкции против России.
- Европарламент также призвал Евросоюз к готовности не признавать выборы в российскую Госдуму. Это случится в том случае, если их признают сфальсифицированными.