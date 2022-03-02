В подвалах до десятка детей: последствия обстрела детского сада в Северодонецке

Российские оккупанты 2 марта обстреляли Северодонецк. Снаряды попали в детский сад.

В подвалах сада находятся 8 детей и 2 взрослых. В настоящее время спасатели проводят мероприятия, чтобы их эвакуировать.

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Известно, что обстрелы повредили кровлю здания и перебили теплосеть.



Оккупанты обстреляли Северодонецк / Фото "Оперативный ВСУ"



Снаряды повредили крышу здания / Фото "Оперативный ВСУ"

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