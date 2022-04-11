В подвале сожгли заживо целую семью: Синегубов рассказал о зверствах оккупантов на Харьковщине

Некоторые населенные пункты Харьковщины удалось освободить от оккупантов. И в них военные и местные власти увидели зверства, которые оставили после себя захватчики на Киевщине.

Глава Харьковской ОВА в эфире телеканала "Рада" рассказал о преступлениях, совершенных российскими захватчиками. Их действия ничем не отличаются от того, что мы уже видели на освобожденной Киевщине.

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Людей пытали и убивали

Повсюду, куда приходят российские военные, остаются только руины и погибель. В этом раз убедились после освобождения некоторых населенных пунктов на Харьковщине.

Так, в области оккупанты уничтожили почти 2 тысячи жилых домов. Например, в Ольховке осталось очень мало зданий, которым удалось уцелеть после атак орков.

Был жилой дом, где в подвале сожгли заживо целую семью. Сейчас этим фактом занимаются правоохранительные органы,

– рассказал он.

Олег Синегубов также добавил, что обнаружили фельдшера со следами насильственной смерти. У него были завязаны за спиной руки, а сам он был убит выстрелом в голову. И подобных фактов, подчеркнул глава ОВА, есть еще целый ряд.

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