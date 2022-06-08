"Подвернули ноги и поехали домой": жена дала советы оккупанту, как лучше сбежать с войны

Правоохранители продолжают перехватывать разговоры оккупантов со своими родными. В одном из них русскому захватчику жена рекомендует покалечить себя, чтобы не идти дальше воевать.

Несколько минутным диалогом поделились в ГУР. Он ярко показывает, насколько рухнул моральный дух кафиров. Более того, он доказывает, что потери они несут колоссальные.

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Жена убеждает удирать с поля боя

Начинается разговор русского военного с супругой тем, что он делится ситуацией вокруг. Мол, его бригада уже не проявляет инициативы двигаться вперед. А все потому, что понесла значительные потери. Да и командование совсем никакое.

Например, тех же штатных насчитывается несколько десятков человек. Остальные, добавляет оккупант, либо погибли, либо получили ранения. Но это еще не все. Есть и те, кто возвращается в Россию и пишет рапорты на увольнение.

У нас народу менее 100 человек осталось,

– продолжал сетовать он.

Итак, захватчик стоит перед непростым выбором: либо идти дальше на верную смерть, либо вернуться домой с позором. Но его жена убеждает, что бежать из войны – лучшее решение. Мол, не стоит рисковать жизнью.

Жена рассказывает кафиру, как сбежать с войны: слушайте разговор

Она говорит, что по телевизору ничего хорошего не слышит. И прогнозов оптимистичных по поводу хода событий на будущее тоже нет.

Неуемный оккупант не прекращает сетование. Он рассказывает, что не хватает не только личного состава, но и обеспечения. У них отсутствуют ночники и тепловизоры. А имеющееся снаряжение просто устаревшее.

Потому жена решила подкинуть ему идею. Мол, другие хитрецы подворачивают ногу и возвращаются домой. А это значит, что и он может так поступить, чтобы остаться в живых.

К слову, дельный совет жена дала оккупанту. Мы не знаем, прислушивался ли он к ней. Может быть, он уже пополнил статистику потерь врага. Она, заметим, не перестает радовать.

С начала войны уничтожили 31 500 кафиров

Нашим защитникам и защитницам с начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 31 500 российских захватчиков . Заметим, что это примерная цифра, ведь точно подсчитать потери врага очень сложно.

Кроме того, кафиры ежедневно теряют свою технику. Пока известно о 1393 танках, 3429 боевых бронированных машинах, 703 артиллерийских системах, 213 РСЗО, 96 единицах средств ПВО, 212 самолетах, 178 вертолетах, 559 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 суден, 13 суден, 13 суден.

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