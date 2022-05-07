Героическая борьба Украины против российских захватчиков продолжается. Враг несет большие потери живой силы и техники, но не собирается прекращать боевые действия и готов пытаться воплотить свои замыслы вплоть до своего провала.

Читайте также Около 25 миллионов тонн зерна застряли в Украине: это влияет на цены по всему миру

Дайджест 72-го дня войны

Генеральный штаб ВСУ собрал главные события 72-го дня войны против российских оккупантов. Награждение героев, обращение президента к народу и политикам Исландии, визит глав МИД Эстонии, Литвы и Латвии, очередные потери врага, атака наших героев на Змеиный – этот день был богат важными событиями.

Дайджест 72-го дня войны: видео Генштаба

Война России против Украины: коротко о главных событиях

ООН озабочена тем, что Украина не может экспортировать около 25 миллионов тонн зерна. Если российские оккупанты не разблокируют порт Одессы, в мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, одним из последствий которого называют даже голод.

В Калифорнии происходит упаковка 155-миллиметровых гаубиц для отправки в Украину. Кроме того, президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для наших отважных воинов.

На Юге продолжаются активные бои с русскими оккупантами. Враг не идет в наступление и пытается удержать занятые рубежи. Наши герои успешно атакуют россиян и наносят им новые потери.

Николаевская область оказалась под ракетным обстрелом российских оккупантов. В общей сложности враг выпустил по территории области 5 ракет, 1 из них нашим силам ПВО удалось сбить.

МВД Украины предупреждает граждан о том, в 9 мая может состояться активизация российских диверсантов. Враг может нанести новые удары во время своего празднования. Украинцев просят быть бдительными, заботиться о своей безопасности, избегать больших скоплений людей и ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Смотрите также – оккупанты разрушили 24 тысячи километров дорог в Украине: видео