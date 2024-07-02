Ударные подводные лодки России дважды видели вблизи Ирландского моря, – Bloomberg

Под начала полномасштабного вторжения в Украину российские ударные подводные лодки дважды проводили миссии вокруг Ирландского моря. Этот шаг заставил Британию принять меры для защиты окружающих вод.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Отмечается, что официальные лица США знали о движении российских субмарин. Минобороны Британии отказалось комментировать операции.

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Российские субмарины в Ирландском море

Впервые российскую подводную лодку класса "Kilo" заметили вблизи Ирландского моря около 18 месяцев назад. Во второй раз это произошло совсем недавно. Как рассказали источники журналистам, масштабы движения подводной лодки вышли за рамки того, что ранее видели официальные лица Британии.

Подводная лодка класса "Kilo" – дизель-электрическая ударная подводная лодка, способна стрелять крылатыми ракетами "Калибр", а также торпедами и морскими минами.

О том, что российские подводные лодки действовали в водах вокруг Соединенного Королевства и Западной Ирландии во время войны в Украине было известно и раньше. Однако ранее не отмечалось, что эти подводные лодки продвигались в направлении Ирландского моря. В 2023 году ирландские СМИ писали, что британский вертолет и военный корабль успешно "прогнали" российскую подводную лодку вблизи гавани Корк на юго-западе страны.

Источники отмечают, что развертывание субмарин вокруг Британии и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне Британии и Ирландского моря или попыткой запугать страну в ответ на ее поддержку Украины.

Отметим, что в начале июня The Times писало, что НАТО опасается возможной диверсии России у берегов Ирландии. Ожидалось, что государство может атаковать подводные кабели и трубопроводы возле Ирландии. Российские ударные подводные лодки часто присутствуют в международных водах страны.