Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Однако этим планам российских захватчиков не суждено было осуществиться, передает 24 Канал.
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Плетенчук рассказал о подводных лодках оккупантов
Капитан отметил, что в Черном море должно было находиться 6 носителей крылатых ракет россиян в виде подводных лодок. В частности, это проект "Варшавянка" и еще дизельно-электрическая подводная лодка проекта "Алроса".
"Варшавянка" это в принципе модифицированная "Алроса". Россияне неоднократно вбрасывали информацию, что "Алроса" также модифицирована под запуск "Калибров", потому что от своего проекта там не было такой возможности, но эта информация опять же неподтвержденная,
– пояснил Плетенчук.
Он отметил, что из тех 6 единиц, которые были предназначены для запуска крылатых ракет, две останешься в Средиземноморье на начало полномасштабного вторжения, а сейчас они находятся на севере России на ремонте.
"А эти 4 оставались в акватории (Черного моря – 24 Канал) и один из них это "Ростов-на-Дону", который как раз и был поражен в сухом доке. И мы считаем, что не подлежит он восстановлению, или этот процесс будет продолжаться настолько долго, что, в принципе, его можно списывать со счета", – заявил спикер.
В конце концов он подчеркнул, что сейчас в Черном море есть три подводные лодки россиян, которые являются носителями крылатых ракет. Однако Плетенчук отметил важный момент, что в северо-западной части Черного моря, которая ближе к нашему южному побережью, там глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими подводными лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.
Что известно о российских подводных лодках "Варшавянка" и "Алроса"
- "Алроса" – дизель-электрическая подводная лодка предназначена для противокорабельных и противолодочных операций. Она может нести до 4 крылатых ракет "Калибр" для поражения надводных и наземных целей.
- Благодаря модернизации субмарина получила новое радиоэлектронное оборудование. Подводная лодка может перевозить экипаж до 52 человек и может находиться на ходу 45 суток.
- Подводные лодки типа "Варшавянка" являются развитием других проектов субмарин оккупантов. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения – 300 метров.
- Основным вооружением являются крылатые ракеты, запускаемые через торпедные аппараты из подводного положения. Также имеет в арсенале ПЗРК "Верба" с 8 ракетами.