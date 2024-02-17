Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что украинские операторы морских дронов эффективно уничтожают Черноморский флот.
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Потеря "Цезаря Куникова" – удар по России
Зильбер считает, что у Владимира Путина уже давно болезненная реакция на потери российского флота – еще со времен подводной лодки "Курск". Поэтому Кремль не хочет комментировать уничтожение очередного своего корабля.
Уже все привыкли к тому, что российский флот постепенно осуществляет негативное всплытие,
– сказал израильский журналист.
По его словам, это уже действительно становится смешным, а россияне выглядят карикатурно и жалко. Зато украинские операторы морских дронов действуют эффективно, уничтожая Черноморский флот.
Как Россия может обезопасить свой флот
Израильский журналист предполагает, что после потери уже 3 большого десантного корабля оккупанты сбегут из Черного моря, например, в Абхазию, и будут стоять там подальше от украинских дронов.
И на этом противостояние в Черном море завершится,
– заявил Зильбер.
Ведь, по его словам, россияне уже превратились в посмешище. А когда все начинают смеяться над грозным диктатором, то это уже обратный отсчет.
Он добавил, что Запад тоже оценил затопление Украиной очередного российского корабля, однако наши партнеры ожидают также результатов на суше.
Что известно об уничтожении БДК "Цезарь Куников"
- 14 февраля наши защитники отправили на дно вражеский БДК "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что корабль вез груз из Новороссийска в Севастополь. БДК был уничтожен 5 дронами Magura.
- Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что официально на борту потопленного судна находились 87 членов экипажа. Но пока неизвестно, сколько там погибших и раненых. В России же тщательно скрывают потери среди экипажа "Цезаря Куникова".
- Разведка Британии обратила внимание на изобретательность Украины, которая позволяет перехватить морскую инициативу у России. Потопление очередного судна, вероятно, еще больше ограничит российские ресурсы в Черном море. К тому же это сделает логистическую цепь Черноморского флота уязвимой к новым атакам.