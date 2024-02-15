Известно ли, сколько именно оккупантов пошло на дно вместе с БДК, поинтересовались в эфире телемарафона у представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, передает 24 Канал.
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Родственникам погибших затыкают рот
По словам Плетенчука, официально на борту потопленного судна находились 87 членов экипажа. Сейчас установить точное количество погибших и раненых трудно.
Можно лишь подтвердить, что после атаки на корабль тела – живые или мертвые – грузили на побережье в кареты скорой помощи и везли уже в медучреждения.
Плетенчук отметил, что враг пытается максимально скрыть информацию о потерях. Обычно она появляется в течение какого-то времени. Преимущественно, в некрологах.
Кроме того, военный добавил, что Москва затыкает рот даже родственникам погибших. Им запрещают в соцсетях постить подобную информацию.
Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались,
– объяснил Плетенчук.
Напомним, что "Цезарь Куников" умирал дважды. Впервые он был уже поражен ракетой весной 2022 года в Бердянске. Тогда ему повезло "выжить", так же как и его "товарищу" – БДК "Новочеркасск". Впрочем, впоследствии оба судна получили то, на что заслуживали.
Первым окончательно уничтожили "Новочеркасск". Это произошло незадолго до Нового года. Корабль попал под атаку в Феодосии. Тогда оккупанты заявили о гибели только одного моряка. Однако им, несмотря на все усилия, так и не удалось скрыть правду о потерях. И во всем оказалась виновата пропагандистка с канала "Россия 1". Именно благодаря контролю над ее почтовым ящиком киберспециалистам из ЦНС удалось перехватить письмо главнокомандующего ВМФ Николая Евменова к мэру Новочеркасска Юрию Лысенко. В нем военный чиновник предлагает гражданскому служащему провести день траура в городе в связи с гибелью на борту одноименного корабля 74 моряков.
Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно
- 14 февраля утром в Крыму прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что это 5 дронов ГУР Magura атаковали БДК "Цезарь Куников", который направлялся из Новороссийска в Севастополь.
- Видео, как взрывается и пылает корабль, попали в сеть. По словам Плетенчука, там было чему взорваться. Для реактивной системы залпового огня корабль уже нес 320 снарядов.
- Вероятно, это судно перевозило ракетное вооружение.
- "Цезарь Куников" был предназначен для высадки десанта. Однако действия украинской стороны сделали невозможным выполнение им и другими БДК этих функций. Поэтому он использовался оккупантами для перевозки грузов. Из-за "проблем" с Крымским мостом десантные корабли служили переправой и даже паромами для перевозки гражданских в свое время.
- После уничтожения "Цезаря Куникова" в России осталось только 5 таких БДК. Четыре уже уничтожены украинскими усилиями, а еще четыре – серьезно "травмированы".