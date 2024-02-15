Чи відомо, скільки саме окупантів пішло на дно разом із ВДК, поцікавилися в ефірі телемарафону у речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, передає 24 Канал.
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Родичам загиблих затуляють рота
За словами речника, офіційно на борту потопленого судна перебувало 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.
Можна лише підтвердити, що після атаки на корабель – тіла – живі чи мертві – вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги і везли вже до медзакладів.
Плетенчук зауважив, що ворог намагається максимально приховати інформацію про втрати. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу. Переважно, у некрологах.
Крім того, військовий додав, що Москва затуляє рота навіть родичам загиблих. Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.
Їх мотивують тим, щоб ми не раділи,
– пояснив Плетенчук.
Нагадаємо, що "Цезар Куніков" помирає двічі. Вперше він був уже уражений ракетою весною 2022 року у Бердянську. Тоді йому пощастило "вижити", так само як і його "товаришу" ВДК "Новочеркаську". Втім, згодом обидва судна отримали те, на що заслуговували.
Першим остаточно знищили "Новочеркаськ". Це сталося незадовго до Нового року. Корабель потрапив під атаку у Феодосії. Тоді окупанти заявили про загибель лише одного моряка. Однак їм попри усі зусилля так і не вдалося приховати правду про втрати. І в усьому виявилася винною пропагандистка з каналу "Росія 1". Саме завдяки контролю над її поштовою скринькою кіберфахівцям із ЦНС вдалося перехопити листа від головнокомандувача вмф Ніколая Євменова до мера Новочеркаська Юрія Лисенка. У ньому військовий посадовець пропонує цивільному службовцю провести день жалоби у місті у зв'язку із загибеллю на борту однойменного корабля 74 моряків.
Знищення "Цезаря Кунікова": що відомо
- 14 лютого зранку у Криму пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що то 5 дронів ГУР Magura атакували ВДК "Цезар Куніков", який прямував з Новоросійська до Севастополя.
- Відео, як вибухає і палає корабель, потрапили до мережі. За словами Плетенчука, там було чому вибухнути. Для реактивної системи залпового вогню корабель вже містив 320 снарядів.
- Ймовірно, це судно перевозило ракетне озброєння.
- "Цезар Куніков" був призначений для висадки десанту. Однак дії української сторони унеможливили виконання ним та іншими ВДК цих функцій. Тому він використовувався окупантами для перевезення вантажів. Через "проблеми" із Кримським мостом десантні кораблі слугували переправою і навіть поромами для перевезення цивільних свого часу.
- Після знищення "Кунікова" у Росії залишилося лише 5 таких ВДК. Чотири вже знищені українськими зусиллями, а ще чотири – серйозно "травмовані".