Чи відомо, скільки саме окупантів пішло на дно разом із ВДК, поцікавилися в ефірі телемарафону у речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, передає 24 Канал.

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Родичам загиблих затуляють рота

За словами речника, офіційно на борту потопленого судна перебувало 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.

Можна лише підтвердити, що після атаки на корабель – тіла – живі чи мертві – вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги і везли вже до медзакладів.

Плетенчук зауважив, що ворог намагається максимально приховати інформацію про втрати. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу. Переважно, у некрологах.

Крім того, військовий додав, що Москва затуляє рота навіть родичам загиблих. Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.

Їх мотивують тим, щоб ми не раділи,

– пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, що "Цезар Куніков" помирає двічі. Вперше він був уже уражений ракетою весною 2022 року у Бердянську. Тоді йому пощастило "вижити", так само як і його "товаришу" ВДК "Новочеркаську". Втім, згодом обидва судна отримали те, на що заслуговували.

Першим остаточно знищили "Новочеркаськ". Це сталося незадовго до Нового року. Корабель потрапив під атаку у Феодосії. Тоді окупанти заявили про загибель лише одного моряка. Однак їм попри усі зусилля так і не вдалося приховати правду про втрати. І в усьому виявилася винною пропагандистка з каналу "Росія 1". Саме завдяки контролю над її поштовою скринькою кіберфахівцям із ЦНС вдалося перехопити листа від головнокомандувача вмф Ніколая Євменова до мера Новочеркаська Юрія Лисенка. У ньому військовий посадовець пропонує цивільному службовцю провести день жалоби у місті у зв'язку із загибеллю на борту однойменного корабля 74 моряків.

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