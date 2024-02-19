Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Однак цим планам російських загарбників не судилося здійснитися, передає 24 Канал.

До теми "Флот Росії здійснює негативне спливання": куди можуть втекти кораблі з Чорного моря

Плетенчук розповів про підводні човни окупантів

Капітан зауважив, що у Чорному морі мало перебувати 6 носіїв крилатих ракет росіян у вигляді підводних човнів. Зокрема, це проєкт "Варшав'янка" і ще дизельно-електричний підводний човен проєкту "Алроса".

"Варшав'янка" це в принципі модифікована "Алроса". Росіяни неодноразово вкидали інформацію, що "Алроса" також модифікована під запуск "Калібрів", тому що від свого проєкту там не було такої можливості, але ця інформація знову ж непідтверджена,

– пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що з тих 6 одиниць, які були призначені для запуску крилатих ракет, дві залишишся у Середземномор'ї на початок повномасштабного вторгнення, а зараз вони перебувають на півночі Росії на ремонті.

"А ці 4 залишалися в акваторії (Чорного моря – 24 Канал) і один з них це "Ростов-на-Дону", який якраз і було уражено в сухому доці. І ми вважаємо, що не підлягає він відновленню, або цей процес триватиме настільки довго, що, в принципі, його можна списувати з рахунку", – заявив речник.

Зрештою він підкреслив, що наразі у Чорному морі є три підводних човни росіян, які є носіями крилатих ракет. Однак Плетенчук наголосив на важливому моменті, що в північно-західній частині Чорного моря, яка ближча до нашого південного узбережжя, там глибини такі, що фактично не дозволяють оперувати цими підводними човнами й використовувати в безпосередній близькості до наших берегів.