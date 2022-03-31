Соответствующие фото опубликовали в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве сыронизировали, что в Сумской области еще долго будут собирать такой "урожай".

Внимание Уже около 300 тысяч человек покинули Сумщину со времени вторжения России

Еще лет 10 Сумская область будет собирать урожай "освабадителей". Пограничники, ГСЧС и ТРО держат еще и подводные границы. Зачищают подводников,

– написали в Генштабе.



Россияне утонули вместе с танками в Сумской области / Фото Генштаб ВСУ

Украинские спасатели помогают оккупантам выбраться из затопленных танков / Фото Генштаб ВСУ



Затопленные танки россиян в Сумской области / Фото Генштаб ВСУ

Какая ситуация в Сумской области

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты осуществили отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из Сум.

26 марта ВСУ сообщили об освобождении от россиян городка Тростянец Сумской области.

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