Відповідні фото опублікували у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зіронізували, що на Сумщині ще довго збиратимуть такий "врожай".
Увага Вже близько 300 тисяч людей покинули Сумщину з часу вторгнення Росії
Ще років 10 Сумщина буде збирати врожай "асвабадітєлєй". Прикордонники, ДСНС та ТрО тримають ще й підводні рубежі. Зачищають підводників,
– написали у Генштабі.
Росіяни потопились разом із танками на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ
Українські рятувальники допомагають окупантам вибратись із затоплених танків / Фото Генштаб ЗСУ
Затоплені танки росіян на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ
Яка ситуація на Сумщині
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти здійснили відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з Сум.
26 березня ЗСУ повідомили про звільнення від росіян містечка Тростянець, що на Сумщині.
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